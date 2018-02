Ideia de transição na Síria é 'ilusão', diz ministro do Irã A ideia de uma planejada transição de poder na Síria é uma "ilusão", disse o ministro de Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Salehi, neste domingo, numa entrevista à imprensa, na qual o chanceler sírio, Walid al-Moualem, expressou o compromisso do governo em Damasco com o plano de paz do mediador internacional, Kofi Annan.