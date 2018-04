Iêmen atribui a Al-Qaeda atentado contra embaixador britânico

SANA - O Ministério do Interior do Iêmen responsabilizou a Al-Qaeda pelo atentado realizado nesta segunda-feira, 26, por um suicida contra o embaixador britânico em Sana, Tim Torlot.

O suicida, vestido com um cinto de explosivos, interceptou o carro de Torlot perto da zona de Noqm da capital árabe, às 8h (2h, Brasília).

Segundo o Ministério, o corpo do terrorista ficou desmembrado e sua cabeça foi encontrada no telhado de uma casa, a vários metros do lugar da explosão.

O Ministério assegurou que o atentado leva o selo da Al-Qaeda e confirmou que o embaixador britânico e seus acompanhantes saíram ilesos do ataque.

A Chancelaria britânica anunciou que sua embaixada em Sana permanecerá fechada e pediu aos britânicos que estejam no Iêmen que tentem não chamar a atenção e fiquem atentos.

Estados Unidos e Reino Unido fecharam emporariamente suas embaixadas no Iêmen em janeiro passado perante os temores de um possível atentado da Al-Qaeda.