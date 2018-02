O governo do Iêmen e rebeldes xiitas chegaram a um acordo para pôr fim ao confronto armado na fronteira do país com a Arábia Saudita. O cessar-fogo deve entrar em vigor à meia-noite local (19h no horário de Brasília).

Líderes rebeldes e do governo central em Sana vinham negociando para pôr fim ao conflito no país, que também enfrenta terroristas sunitas da Al-Qaeda na Península Arábica.