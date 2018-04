Ilhas Palau: recepção a presos de Guantánamo não é definitiva

O presidente das Ilhas Palau declarou neste sábado, 13, que a transferência de vários muçulmanos chineses detidos na prisão militar de Guantánamo ao arquipélago do Pacífico não é definitiva.

A possibilidade de que os 13 chineses islâmicos da minoria iugur cheguem ao arquipélago é de "50%", disse o presidente Johnson Toribiong. Ele acrescentou que se chegarem, não será depois de dois ou três meses.

"É algo provisório, não definitivo", disse Toribiong. "Quiçá algum outro país diga que, se uma pequena ilha como Palau está disposta a aceitá-los, por que não nós também?"

Os iugures, uma etnia turca que habita a região ocidentaç chinesa de Xinjian, foram detidos no Afeganistão e Paquistão em 2001, mas o Pentágono determinou no ano passado que não eram "combatentes inimigos".

As Palau, um antigo território em confiança dos Estados Unidos e colônia espanhola desde 1898, se encontra a cerca de 800 quilômetros a leste das Filipinas. Seu governo entrou em acordo na semana passada para aceitar a solicitação do presidente Barack Obama de receber os iugures. Outros países rejeitaram.

O arquipélago das Palau é um dos menores países do mundo, com cerca de 20 mil habitantes, espalhados pelas ilhas cobertas de selva tropical. A maior parte da população trabalha com turismo.

Toribiong disse que não tinha notícias dos iugures desde o início do mês. O presidente enviou quatro funcionários a Guantánamo para averiguar mais detalhes.

"Eles vêm de uma zona de altitude elevada", afirmou. "Não sei se gostam do oceano". Toribiong ainda informou que os homens têm entre 30 e 40 anos, mas não sabe mais detalhes.