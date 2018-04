Incêndio de gasoduto deixa 28 mortos na Arábia Saudita

Pelo menos doze pessoas permanecem desaparecidas após o incêndio em um gasoduto perto da central de tratamento de gás de Hawiya (Arábia Saudita), no qual morreram 28 pessoas, segundo o ministro do Petróleo Saudita, Ali al-Nuemi. A companhia de gás Saudi Aramco, proprietária das instalações, informou em comunicado que cinco dos mortos são funcionários da empresa, enquanto os outros são operários terceirizados pela Companhia. Segundo a Saudi Aramco, o incêndio começou nesta madrugada em um gasoduto no leste do país onde são realizados trabalhos de Manutenção. A central de Hawiya é uma das principais da Arábia Saudita, com uma produção de cerca de 310 mil barris de gás ao dia. Segundo a companhia, o acidente ocorreu quando operários da Saudi Aramco estavam colocando conexões no tubo para a instalação de um novo conduto. O comunicado informou que foram realizados "os ajustes operacionais necessários" para normalizar as funções do gasoduto e garantir a continuidade do fornecimento. Matéria ampliada às 17h47