Incêndio em fábrica mata 30 no Irã, informa agência oficial Trinta pessoas morreram neste domingo em uma série de explosões seguidas de um incêndio em uma indústria farmacêutica no centro do Irã, depois que um contêiner com produtos químicos pegou fogo, informou a agência oficial de notícias Irna. Outras 38 pessoas ficaram feridas, muitas delas em estado grave, na fábrica situada perto da cidade de Arak, 290 quilômetros a sudoeste da capital, Teerã, segundo a agência. Um contêiner com 60.000 litros de produtos inflamáveis explodiu durante um trabalho de soldagem nas proximidades e o fogo se espalhou rapidamente para outras partes da fábrica, informou a Irna, citando testemunhas. Houve grandes danos num raio de 500 metros da explosão. Muitos veículos ficaram destruídos e tetos de edificações desabaram. Muitos dos mortos ficaram irreconhecíveis de tão queimados e 23 dos feridos sofreram queimaduras em 70 por cento do corpo ou mais, disseram testemunhas. Autoridades locais afirmaram que a maior parte da fábrica ficou destruída, mas o fogo foi controlado, segundo a agência de notícias Mehr. (Reportagem de Hashem Kalantari e Hossein Jaseb)