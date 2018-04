Incursão de Israel em Gaza mata 6 militantes e professor Com apoio de tanques, helicópteros e aviões, tropas israelenses mataram seis militantes palestinos e um professor na quinta-feira na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo Hamas. Israel ampliou suas ações contra o Hamas desde que o grupo islâmico assumiu a responsabilidade por um atentado suicida na segunda-feira, o primeiro ataque desse tipo da facção em território israelense desde 2004. Moradores disseram que tanques e escavadeiras penetraram pela cerca fronteiriça perto da localidade de Jabalya. As forças israelenses também atacaram na vizinha Beit Hanoun, local muito usado por militantes para lançar foguetes contra o território de Israel. O Hamas disse que cinco militantes seus foram mortos nos combates com as tropas de Israel, e que um militante da Jihad Islâmica também teria morrido. Um míssil israelense atingiu uma escola em Beit Hanoun, matando um professor e ferindo três jovens de 16 anos, segundo fontes hospitalares. "Que culpa teve um professor, emissário em uma missão sagrada?", disse nota do Ministério da Educação palestino. Uma porta-voz militar israelense disse que os soldados atiraram em palestinos que foram vistos dentro de Beit Hanoun disparando foguetes. "Certamente não tivemos uma escola como alvo", declarou a porta-voz, acrescentando que o incidente está sendo investigado. Essa porta-voz confirmou ter havido uma incursão em Jabalaya, mas disse que os soldados se retiraram após algumas horas. Israel desocupou a Faixa de Gaza em 2005, após 38 anos de presença militar. Mas o Estado judaico continua controlando a costa, as fronteiras e o espaço aéreo do território. O Hamas e outras facções costumam lançar foguetes caseiros para o outro lado da fronteira. "Se o disparo de foguetes de Gaza continuar, vamos intensificar nossas operações até que as saraivadas parem", disse o ministro da Defesa israelense, Ehud Barak, em declarações transmitidas pela Rádio do Exército. Sete foguetes foram lançados na quinta-feira da Faixa de Gaza, segundo o Exército. Um deles atingiu a cidade fronteiriça de Sderot, ferindo dois israelenses. O Hamas controla a Faixa de Gaza desde junho, quando expulsou as forças da facção laica Fatah, do presidente Mahmoud Abbas. No fim de 2007, Abbas, que governa apenas a Cisjordânia, retomou o processo de paz com Israel. O Hamas rejeita essa tentativa de aproximação. (Com reportagem de Joseph Nasr em Jerusalém)