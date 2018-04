Inspetores da ONU pressionarão Irã sobre programa nuclear

"Esperamos ter dias bons e construtivos em Teerã", disse Herman Nackaerts, vice-diretor geral da Aiea, no aeroporto de Viena, pouco antes da equipe de cinco membros da agência da ONU viajar ao Irã.

Diplomatas do Ocidente minimizaram qualquer esperança de grande avanço na reunião de 20 a 21 de fevereiro, apesar dela ocorrer pouco dias depois de sinais de uma possível abertura para discussões diplomáticas na longa disputa.

"Ainda sou pessimista sobre o interesse do Irã em demonstrar uma substantiva e necessária cooperação", disse um enviado.

Os desdobramentos da visita, que ocorrerá após uma primeira rodada não conclusiva de discussões no mês passado, poderão determinar se a disputa internacional sobre o programa de enriquecimento de urânio do Irã vai se acirrar ou dar elementos para redução das tensões.

O Irã nega acusações do Ocidente de que está buscando desenvolver armas nucleares, mas a sua recusa em conter o trabalho de enriquecimento de urânio, que pode ter propósitos tanto militares quanto civis, e bloqueios à investigação da Aiea criam preocupações.

As tensões cresceram nos últimos meses, com os Estados Unidos e a União Europeia adotando sanções sobre petróleo e Teerã ameaçando retaliação com o fechamento do Estreito de Hormuz, principal via de transporte do petróleo do golfo.