Inverno rigoroso deixa mais de 900 mortos no Afeganistão O inverno mais frio na história recente do Afeganistão já deixou 926 mortos, informou uma autoridade no sábado, acrescentando que a cifra pode aumentar enquanto melhora o acesso às áreas remotas com o derretimento da neve. Mais de 316.000 cabeças de gado sucumbiram desde o começo do inverno boreal, em meados de dezembro, disse Noor Padshah Kohistani, da comissão de emergências. "O número de perdas humanas chega hoje a 926. Pode aumentar, já que os caminhos tem sido reabertos e teremos vítimas mortais não reportadas", completou. Quase metade dos mortos foram registrados na zona oeste do país, onde mais de 90 pessoas sofreram amputação de dedos de suas mãos ou pés devido ao congelamento. Além da perda de vidas, a morte de gados é considerada um grande golpe para o Afeganistão, um país majoritariamente agrícola que depende da ajuda estrangeira. (Reportagem de Sayed Salahuddin)