Irã acusa imprensa estrangeira de promover 'guerra cibernética'

O governo do Irã acusou a mídia estrangeira no país nesta segunda-feira, 22, de "exagerar" nos relatos da situação do país para criar tumultos e de lançar uma "guerra cibernética" para manchar a imagem do país.

A imprensa estrangeira "lançou ataques contra as páginas iranianas de notícias na internet para criar uma tensão entre o governo e o povo", afirmou o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores iraniano, Hasan Qashqavi, na entrevista coletiva semanal.

"Nas eleições, participaram 40 milhões de pessoas. Não permitiremos que convertam esse diamante em uma pedra nas mãos de pessoas que querem lançá-la contra as janelas de seu próprio país", advertiu.

Pelo menos 20 pessoas já morreram nos enfrentamentos entre manifestantes que protestam contra os resultados eleitorais, que consideram fraudulentos, e as forças de segurança, que ocorrem no Irã desde o sábado posterior à votação, no dia 13.

As imagens da morte de uma dessas pessoas, Neda, gravadas por uma câmera de telefone celular e colocadas na internet no último sábado, 20, espalharam-se pelo mundo e transformaram a jovem em um símbolo da revolta reformista.

O governo iraniano ordenou no domingo a expulsão do correspondente da rede BBC, John Leyne, e deteve o enviado da revista americana Newsweek, Maziar Bahari, que tem nacionalidade canadense. A ONG Repórteres Sem Fronteiras denunciou a prisão de quase trinta jornalistas iranianos nos últimos dias.

No Irã, continuam apenas os correspondentes com residência fixa no país depois que as autoridades proibiu a chegada de novos enviados especiais para a cobertura dos protestos.