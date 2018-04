Irã acusa imprensa estrangeira de ser 'porta-voz' de 'agitadores'

A chancelaria iraniana acusou nesta quarta-feira, 17, a imprensa estrangeira de ser "porta-voz" dos "agitadores" que mancham a imagem do país, após a onda de protestos que atingiu o país com a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Segundo nota, as autoridades iranianas, que consideram os membros da imprensa internacional como representantes oficiais de seus respectivos países, acusam certas nações de "apoiar" as "manifestações ilegais" contra o poder.

Veja também:

Guarda Iraniana ameaça web e proíbe conteúdo de 'crie tensão'

Crise acirra divisão e ameaça líder supremo

Internautas fazem campanha para confundir censura

Manifestantes pró e contra Ahmadinejad saem às ruas

Irã proíbe imprensa internacional de cobrir protestos

Ali Khamenei, líder supremo, torna-se árbitro político

Para Lula, protesto é choro de ''perdedores''

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Possibilidade de fraude na eleição é grande, diz especialista

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

"Alguns países em uma reação rápida sobre as manifestações ilegais, as apoiaram contra os princípios democráticos e converteram-se em porta-vozes de agitadores", afirma o comunicado do Ministério de Relações Exteriores segundo a AFP. A nota recomenda que a imprensa estrangeira "mude sua interação incorreta com os acontecimentos iranianos" e ameaça: do contrário, "no momento oportuno e sem dúvida, os inimigos da unidade nacional iraniana serão neutralizados".

Desde terça-feira, jornalistas estrangeiros enviados ao país persa estão proibidos de sair às ruas para cobrir as manifestações. Com o veto, redes virtuais tornaram-se uma das poucas formas de difusão de informação sobre a onda de protesto e repressão iniciada no sábado, após a divulgação da suposta vitória de Ahmadinejad. A imprensa costuma ser uma das principais fontes de informação sobre o Irã dos EUA, que não têm representação oficial em Teerã.

De acordo com a determinação, os jornalistas de veículos com sede no exterior podem trabalhar somente a partir de sucursais, limitando-se a realizar entrevistas por telefones e a monitorar fontes como a televisão estatal. A decisão ocorre em um momento no qual diversos correspondentes e enviados estrangeiros começam a deixar o país depois de cobrir as eleições da semana passada. As autoridades iranianas informaram que os vistos dos profissionais de mídia não seriam renovados.