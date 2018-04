Irã acusa ONU de interferir em seus assuntos internos

O Irã acusou nesta terça-feira, 23, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon de interferir nos assuntos internos do país, após o diplomata criticar o uso da força para reprimir manifestações contra a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad.

Na segunda-feira, Ban pediu que o governo de Teerã respeite os direitos humanos e pare de reprimir as manifestações. " Influenciado por algumas potências ocidentais, o senhor Ban Ki-moon está ignorando a verdade sobre as eleições. Seus comentários são claramente contraditórios com suas responsabilidades", disse em nota o porta-voz do ministério de Relações Exteriores do país Hassan Qashqavi.

O Irã intensificou nos últimos dias as acusações contra países ocidentais de interferência estrangeira em seus assuntos internos. Desde o último dia 13, manifestantes têm ido às ruas para protestar contra a eleição de Ahmadinejad e uma suposta fraude contra o reformista Mir Hussein Mousavi. Ao menos 20 pessoas já morreram nos protestos.

O candidato oposicionista diz que a eleição foi fraudada. Hoje, o Conselho dos Guardiães, responsável por validar as eleições se negou a refazer o pleito, embora tenha admitido manipulações em 10% das urnas. O governo agora prepara a posse d e Ahmadinejad, que teve 63% dos votos contra 32% de Mousavi, segundo números oficiais.

Diplomatas expulsos

O Reino Unido expulsou dois diplomatas iranianos do país em represália a uma atitude similar tomada pelo governo de Teerã, disse o premiê Gordon Brown nesta terça-feira, 23. "O Irã tomou ontem a medida injustificada de expulsar dois diplomatas britânicos com alegações sem fundamento", disse Brown.