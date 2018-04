Irã adia encontro com EUA sobre segurança no Iraque O Irã adiou uma quarta rodada de conversas com os Estados Unidos sobre a situação da segurança no Iraque, não dando explicações para a decisão, afirmou nesta quinta-feira o chanceler iraquiano, Hoshiyar Zebari. Zebari havia anunciado nesta semana que o encontro aconteceria em alguns dias. "Ontem (quarta-feira) fomos informados de que os iranianos querem adiar isso por algum tempo, por algum motivo desconhecido", disse Zebari à Reuters. Estes encontros têm sido um dos poucos canais em que autoridades dos dois países têm contato direto. As relações diplomáticas entre Irã e EUA estão congeladas há quase três décadas. O diálogo, organizado pelo governo iraquiano, destina-se a chegar a um acordo sobre como estabilizar o Iraque. Washington tem aproveitado as conversas para pressionar o Irã a parar de suprir armas e treinamento a milícias xiitas no Iraque, incluindo sofisticadas bombas e mísseis usados para matar soldados norte-americanos. Teerã nega as acusações e culpa a invasão liderada pelos EUA no Iraque pela violência na região.