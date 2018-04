Irã adia fechamento dos colégios diante de grande participação

Foto: AP

TEERÃ - O Ministério do Interior iraniano decidiu adiar por três horas o fechamento dos colégios eleitorais, que estava previsto para as 18h (10h30 de Brasília), diante da ida em massa às urnas nas eleições presidenciais. Oficiais esperam que cerca de 70% dos eleitores participem do pleito, aproximando-se do recorde de 80% registrado quando o reformista Mohammad Khatami foi eleito em 1997.

As 49 mil seções eleitorais instalados no Irã abriram hoje suas portas às 8h, e desde essa hora a ida às urnas foi grande em todo o país. "Tivemos que pedir mais cédulas porque tinham esgotado. Não deixou de vir gente desde o primeiro minuto", explicou o responsável por uma seção eleitoral do norte de Teerã. Caso nenhum dos quatro candidatos obtenha mais de 50% dos votos válidos, haverá um segundo turno, previsto para a próxima sexta-feira. Resultados preliminares devem ser divulgados esta noite pelo horário de Brasília, às primeiras horas do sábado pelo horário local de Teerã. Mas os resultados oficiais devem sair somente após 24 horas do fechamento das urnas.

Os iranianos lotaram os postos eleitorais nesta sexta-feira, após uma campanha eleitoral sem precedente no país, naquela que pode ser considerada a disputa presidencial mais concorrida desde a fundação da República Islâmica, há 30 anos. A votação desta sexta-feira encerra uma temporada eleitoral que chegou às ruas da capital Teerã e de outras cidades, com comícios espontâneos e manifestações inflamadas nos últimos dias, que estenderam-se até às primeiras horas desta sexta-feira.

O atual presidente conservador, Mahmoud Ahmadinejad, enfrenta alguns desafios para se manter na presidência do país. Mir Hussein Mousavi, ex-primeiro-ministro, surgiu como o maior deles. Nesse sentido, a disputa presidencial está sendo atentamente acompanhada em Washington e em outras capitais do Oriente Médio. Uma derrota de Ahmadinejad poderia reduzir a tensão entre a administração Obama e Teerã e Mousavi é visto como uma contraparte mais pragmática em qualquer diálogo de cúpula entre os EUA e o Irã. Caso Ahmadinejad saia vitorioso, o presidente conservador terá de decidir como responderá à oferta do presidente dos EUA, Barack Obama, de reabrir um diálogo depois de um congelamento das conversas diplomáticas por 30 anos.

Dois lados cantam vitória

Um destacado aliado do candidato oposicionista moderado Mir Hossein Mousavi disse que ele está prestes a derrotar o presidente linha-dura Mahmoud Ahmadinejad. Sadegh Kharazi, aliado do ex-primeiro-ministro Mousavi, disse à Reuters que pesquisas feitas pelos reformistas mostraram que ele estava conseguindo votos suficientes para vencer já no primeiro turno. "Posso dizer, com base em nossas pesquisas, que Mousavi está obtendo entre 58 e 60% dos votos e nós somos os vencedores", disse ele.

Um representante de Ahmadinejad, no entanto, afirmou que o presidente conservador está à frente na votação presidencial desta sexta-feira. "Baseado na avaliação da posição de Ahmadinejad, ele está à frente... com 60% dos votos e nós estamos certos de que a eleição terminará no primeiro turno em seu favor", disse Ali Asghar Zarei, segundo a agência de notícias Mehr News.

Um conselheiro de Ahmadinejad qualificou a alegação como "guerra psicológica" e disse ser impossível prever o resultado. Um conselheiro de Ahmadinejad, Ali Akbar Javanfekr, afirmou em resposta: "Como eles podem prever? Isto é uma guerra psicológica que lançaram para influenciar a votação."

Uma vitória de Mousavi ajudaria a diminuir as tensões entre Teerã e o Ocidente, que tem preocupação com as ambições nucleares do Irã, e aumentaria as chances de um entendimento com o presidente dos EUA, Barack Obama, que tem falado sobre um recomeço nas relações entre os dois países.