Irã adverte que não vai suspender enriquecimento de urânio

O Governo iraniano declarou neste sábado, 14, que não tem nenhuma intenção de suspender o enriquecimento de urânio, no dia em que o alto representante de Segurança e de Política Externa da União Européia (UE), Javier Solana, apresentará um pacote de incentivos ao país. O porta-voz do Governo iraniano, Gholam-Hossein Elham, assegurou que no pacote de propostas que será apresentado por Solana "não se coloca a questão da suspensão", mas que "se esta chegasse a ser cogitada, não seria sequer estudada". "A postura da República Islâmica é muito clara", afirmou em sua entrevista coletiva semanal Elham, reiterando que "não há nada a discutir" caso se ponha como condição a suspensão do enriquecimento de urânio. Quanto à possibilidade de uma reunião entre Solana e o presidente Mahmoud Ahmadinejad, o porta-voz afirmou que Solana vai ao Irã "somente para entregar o conjunto de propostas". Com estas declarações, o Irã fecha as portas para uma possível saída imediata para a crise, como Solana desejava propor neste sábado. Solana declarou na sexta-feira, 13, antes de sair de Bruxelas, que sua proposta havia sido feita para "apoiar o Irã no desenvolvimento de um programa de energia nuclear moderno que responda aos interesses essenciais do país". Sem entrar em detalhes, o alto representante de Segurança e de Política Externa disse que seu pacote contém ofertas sobre "relações políticas, cooperação econômica e outros âmbitos de interesse mútuo". No entanto, as possibilidades de o Irã aceitar o conjunto de incentivos apresentado por Solana são vistas com ceticismo. Na quarta-feira passada, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Stephen Hadley, reconheceu que "existiam poucas possibilidades de que o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, aceitasse o conjunto de incentivos".