Irã ainda não respondeu a proposta nuclear da UE, diz Solana O Irã ainda não respondeu à proposta de suspender seu programa nuclear em troca de incentivos de seis potências mundiais, disse o chefe de política externa da União Européia, Javier Solana, no sábado. "Ainda não tivemos uma resposta clara... Não ouvimos 'sim' nem 'não' e esperamos ouvir algum dos dois logo", afirmou. "Esperamos obter uma resposta a esta e outras questões dentro de duas semanas", disse Solana em uma coletiva de imprensa ao fim de uma reunião com o Irã, em Genebra. Ele disse que as conversas com o negociador-chefe do Irã, Saeed Jalili, foram bastante construtivas. Pela primeira vez, elas contaram com a participação de um importante diplomata norte-americano. Segundo Solana, o Irã teve a oportunidade de se envolver com a comunidade internacional. Teerã mandou uma carta para responder à proposta, mas o conteúdo não tinha "uma resposta clara para a questão mais importante do documento que enviamos, chamado 'O caminho para frente"', disse Solana. No sábado, quando começaram as conversas, as autoridades iranianas descartaram qualquer suspensão do enriquecimento de urânio. "Qualquer tipo de suspensão ou congelamento está fora de questão", disse uma autoridade iraniana à Reuters, rejeitando a condição principal estabelecida pelos Estados Unidos e outras grandes potências para negociar um fim para o impasse. A participação do norte-americano William Burns no encontro de um dia em Genebra, além do abrandamento dos comentários do Irã, que consideraram menor a possibilidade um ataque dos EUA ou de Israel, aumentou a esperança de que as negociações progridam e ajudou a diminuir o preço do petróleo. Mas o otimismo foi moderado pela insistência dos EUA de que as negociações não podem começar antes de o Irã suspender seus trabalhos nucleares de forma significativa, medida que Teerã rejeita veementemente. O embaixador do Irã na Suíça disse que o Irã não vai aceitar um congelamento. "Não faz parte dos planos iranianos discutir essa questão", disse Keyvan Imani a repórteres. "Como nosso líder supremo (o aiatolá Ali Khamenei) disse claramente, nosso caminho é muito claro: não vamos abandonar nossos direitos." Khamenei disse na quarta-feira que o Irã está pronto para negociar, mas não deu sinais de que voltaria atrás na recusa em parar com as atividades nucleares.