Irã alerta EUA que ataque levaria o país a um 'atoleiro' O Irã alertou na quarta-feira que os Estados Unidos encontrarão "um atoleiro mais fundo que o Iraque" caso ataquem a República Islâmica devido ao impasse envolvendo o programa nuclear do país. O aviso foi dado pelo comandante da Guarda Revolucionária iraniana, alvo de novas sanções anunciadas na semana passada pelos EUA, que não descartam uma ação militar para coibir o programa atômico do Irã. O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou neste mês que um Irã com armas atômicas poderia levar a uma Terceira Guerra Mundial, mas a Casa Branca na terça-feira reafirmou sua determinação em resolver a crise pacificamente. "Se os inimigos demonstrarem inexperiência e quiserem invadir o Irã islâmico, eles vão receber uma forte bofetada do Irã", disse Jafari em comentários difundidos pela semi-estatal agência de notícias Fars. "O inimigo sabe que, se atacar o Irã, ficará preso em um atoleiro mais fundo que o Iraque e o Afeganistão, e eles terão de se retirar com a derrota", disse ele, sem mencionar os EUA nominalmente. As grandes potências ocidentais devem se reunir nesta semana em Londres para discutir uma possível terceira rodada de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) contra o programa nuclear iraniano, apesar de Teerã insistir no caráter pacífico de suas atividades. Na esperança de evitar novas restrições à sua economia, que depende do petróleo, o Irã aceitou em agosto responder gradativamente às dúvidas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) sobre o passado de suas atividades nucleares. Os EUA dizem que esse acordo não atende à principal exigência da ONU, que Teerã suspenda as atividades que Washington suspeita estarem voltadas para o desenvolvimento de armas nucleares. As tensões por causa do programa nuclear iraniano são um dos fatores que empurraram o preço do petróleo acima de 90 dólares nos últimos dias, um valor recorde.