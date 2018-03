Irã alerta que resposta a ataque de Israel será 'dolorosa'

O ministro da Defesa iraniano, Mostafa Mohamad Najjar, alertou Israel nesta terça-feira, 9, que a resposta a um ataque militar contra o programa nuclear da República Islâmica será "muito dolorosa". A declaração é resposta ao ministro israelense dos Transportes, Shaul Mofaz, que disse a um jornal israelense que um ataque contra o Irã parece "inevitável", dado o aparente fracasso das sanções impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para negar ao Irã o acesso à tecnologia com potencial de levar à construção de armas atômicas. Questionado sobre os comentários de Mofaz, Najjar teria dito ao jornal estatal iraniano: "Nossas Forças Armadas estão no nível mais alto de sua preparação, e se alguém quiser tomar uma ação tão tola, a resposta será muito dolorosa". Os comentários de Mofaz ajudaram os preços do petróleo a subir quase 9% para o recorde de 139 dólares o barril na sexta-feira. Alguns comentaristas políticos israelenses acusaram Mofaz de fazer os comentários visando ambições políticas pessoais. Najjar disse que autoridades israelenses "vez por outra dizem coisas que se juntam a um monte de tolices". O Irã, que desafiou as pressões ocidentais para suspender seus trabalhos atômicos, exigiu que o Conselho de Segurança da ONU tome medidas contra os comentários de Mofaz. Os Estados Unidos acusam o Irã de construir uma bomba nuclear em segredo. Teerã afirma que seu programa nuclear visa somente a geração de energia para atender as demandas da economia do país, rico em petróleo.