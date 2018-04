Irã ameaça revisar laços com a Grã-Bretanha após protestos O ministro das Relações Exteriores do Irã disse na quarta-feira que Teerã estava considerando diminuir os laços com a Grã-Bretanha, que o país islâmico acusa de interferência em sua contestada eleição presidencial, disse a agência de notícias Isna.