Irã anuncia detenção de pessoas com passaporte britânico

O ministro de Inteligência iraniano, Gholam Hussein Mohseni Ejehei, anunciou nesta quarta-feira, 24, que cidadãos com passaporte do Reino Unido foram detidos por suposta relação com a onda de protestos que atingiu o país após as eleições presidenciais. A informação foi divulgada no mesmo dia em que a chancelaria iraniana disse que Teerã estava considerando diminuir os laços com o Reino Unido, que o país islâmico acusa de interferência em sua contestada eleição presidencial, disse a agência de notícias Isna.

Irã e Reino Unido romperam relações diplomáticas em 1980, embora tenham retomado em 1989, após a morte do fundador da República islâmica, aiatolá Ruhollah Khomeini. "O Reino Unido faz parte do grupo de países que instigou os problemas com sua propaganda e seus atos contra as regras diplomáticas", afirmou Ejeie, citado pela agência de notícias local Fars. "A rede (de televisão britânica) BBC em persa e pessoas com passaporte do Reino Unido estavam envolvidas nos distúrbios", declarou o ministro. Segundo Ejehei, os distúrbios obedecem a um plano orquestrado "dois meses antes das eleições".

"Grupos antirrevolucionários entraram no país nas semanas anteriores ao pleito e foram detidos durante os distúrbios. Um destes detidos se passava por jornalista e, desta forma, reunia dados para os inimigos", explicou o ministro. Ainda de acordo com Ejehei, os responsáveis pelo derramamento de sangue "são aqueles que pediram ao povo para sair às ruas e descumpriram a lei", em clara alusão aos líderes opositores Mir Hussein Mousavi e Mehdi Karrubi.

O Irã é palco de grandes protestos e confrontos desde o último dia 13, quando foi divulgada a reeleição do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, em resultado tido como fraudulento pela oposição. O governo iraniano acusa países como EUA e Reino Unido de incentivar os distúrbios, que já deixaram 20 mortos.

No domingo, o Irã expulsou o correspondente permanente da cadeia BBC em Teerã, Jon Leyne, e deteve o enviado da revista americana Newsweek Maziar Bahari, que tem passaporte canadense. Na terça, se soube que o correspondente do The Washington Times e de pelo menos 20 jornalistas iranianos foram detidos no país.

Relações diplomáticas

O ministro de Relações Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, confirmou a expulsão de dois diplomatas britânicos e afirmou que seu país planeja diminuir o status das relações com Londres. Em coletiva de imprensa, o chefe da diplomacia iraniana explicou que a razão para a saída dos dois secretários da embaixada britânica é "a interferência" do Reino Unido nos assuntos internos do Irã.

Mottaki, que é citado pela agência de notícias local Isna, não descartou a possibilidade que seu país rebaixe o nível dos laços com Londres. "É um assunto que neste momento está sendo estudado", disse em resposta a uma pergunta a respeito.

O governo britânico disse que "tomou nota" da decisão iraniana de considerar reduzir os vínculos diplomáticos, como assinalou um porta-voz oficial de Downing Street. "Acompanhamos a situação. Tomamos nota dessas informações. Sempre fomos claros que buscamos uma relação bilateral construtiva com o Irã baseada no respeito mútuo", explicou o porta-voz da residência oficial do primeiro-ministro, Gordon Brown.