Irã anuncia exercícios militares no Estreito de Ormuz O Irã anunciou nesta sexta-feira que tem planos para realizar exercícios navais no Estreito de Ormuz no próximo mês, no mais recente de uma série de gestos de provocação realizados na mais importante via de transporte de petróleo do mundo, e no momento em que novas sanções ameaçam as exportações iranianas.