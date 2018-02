Irã anuncia lançamento de novo navio destroier

O Irã anunciou nesta sexta-feira, 19, que construiu um novo navio destroier capaz de carregar mísseis, segundo informou nesta sexta-feira, 19, a mídia estatal do país, de acordo com o canal CNN. O anúncio ocorre em um momento de tensão entre o Ocidente e a República Islâmica a respeito do desenvolvimento de armas nucleares.

A nova embarcação, chamada Jamaran, tem a capacidade de levar até 120 tripulantes e é armada com mísseis terra-ar, torpedos e canhões navais, segundo a emissora Press TV. O navio significa um grande salto para a tecnologia naval iraniana e é o primeiro do tipo a ser construído no Irã.

O anúncio foi feito um dia depois de a Agência Internacional de Energia Atômica dizer que o Irã poderia estar desenvolvendo secretamente armas nucleares. As potências ocidentais acusam a República Islâmica de manter um programa nuclear para construir armas, mas o governo iraniano nega e diz que o enriquecimento de urânio tem fins pacíficos.