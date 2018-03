Irã apresenta atualizações de mísseis e outras armas

DUBAI - O Irã apresentou atualizações para seis armas nesta terça-feira, 21, incluindo um míssil de curto alcance mais preciso e um motor naval mais potente, informou a mídia iraniana, no que parece ser a mais recente resposta da República Islâmica à pressão internacional sobre seu programa nuclear.

Veja também:

EUA ainda creem que Irã não está perto da bomba atômica

Pagamento a assessor de Obama levanta questionamentos sobre Irã

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

O equipamento foi apresentado em uma cerimônia que marcou o Dia da Indústria de Defesa, com a participação do presidente Mahmoud Ahmadinejad e do ministro da Defesa, Ahmad Vahidi.

Israel afirma que está considerando ataques aéreos em instalações nucleares iranianas se o Irã não apaziguar os temores ocidentais de que está desenvolvendo meios para produzir armas atômicas, algo que a República Islâmica nega.

O Irã diz que pode atingir Israel e bases norte-americanas na região caso venha a ser atacado.

O país também ameaçou bloquear o Estreito de Ormuz, o gargalo do Golfo Pérsico através do qual passam 40 por cento das exportações mundiais de petróleo marítimo. Tal medida poderia incitar uma resposta militar dos Estados Unidos.

Ahmadinejad disse nesta terça-feira que os avanços militares do Irã são apenas para fins defensivos e não devem ser vistos como uma ameaça, mas disse que iriam dissuadir potências mundiais de impor suas vontades sobre o Irã.

"Os avanços defensivos têm o objetivo de defender a integridade humana, e não têm a intenção de serem ofensivos para com os outros", disse o presidente, segundo a agência de notícias Mehr.

"Eu não tenho dúvida de que nossas capacidades defensivas podem resistir ao assédio moral e pôr fim a seus planos."

Entre as atualizações havia uma quarta geração dos mísseis Fateh-110, que possui um alcance de cerca de 300 quilômetros.

Em julho, o Irã disse que teve sucesso em testes com mísseis de médio alcance, capazes de atingir Israel, e testou dezenas de mísseis destinados a bases aéreas simuladas.

O país também apresentou um motor marítimo mais poderoso de 5.000 cavalos, o Bonyan-4, disse Vahidi, segundo a agência Fars. A versão anterior tinha 1.000 cavalos de potência, disse a agência Isna.