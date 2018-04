Irã avalia rebaixar nível de relações com o Reino Unido

O Irã está considerando a possibilidade de rebaixar o nível de suas relações com o Reino Unidio, informou uma agência semioficial de notícias citando o ministro iraniano das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki. O comentário de Mottaki e a resposta da fonte no gabinete de Brown vem à tona depois de Teerã e Londres terem expulsado diplomatas mutuamente.

"Estamos examinando essa possibilidade", declarou o chanceler da república islâmica, citado pela agência de notícias Isna. Pouco depois, um representante do primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, assegurou que Londres deseja manter "relações construtivas" com Teerã qualificou como "profundamente lamentável" a reação das autoridades iranianas aos protestos contra os resultados da eleição presidencial do último dia 12.

O regime acusa o Reino Unido de envolvimento nos distúrbios que se seguiram às eleições presidenciais, durante os quais pelo menos 17 pessoas morreram, segundo a mídia estatal iraniana. O ministro iraniano de Inteligência, Gholamhossein Mohseni-Ejei, disse que algumas pessoas com passaporte britânico "estiveram envolvidas nos distúrbios" ocorridos durante os protestos contra o resultado da eleição.

Ele afirmou à agência de notícias Fars que "integrantes de grupos contrarrevolucionários" conhecidos entraram no país nos últimos dias e foram detidos durante recentes protestos. "Um dos detidos reunia informações necessárias aos inimigos disfarçado de repórter", assegurou. "O Reino Unido foi um dos países que alimentaram a situação por meio de propaganda e medidas não diplomáticas."

Diplomatas ocidentais têm visto o evento do Grupo dos Oito, marcado para acontecer entre os dias 25 e 27 de junho, como uma rara oportunidade de discutir com potências regionais, como o Irã, metas comuns para o Afeganistão e o Paquistão.

CIA financia "desordeiros"

As declarações do chanceler iraniano, feitas um dia depois de o presidente norte-americano Barack Obama se dizer "ultrajado" pela repressão no Irã, dá mais evidências de elevação nas tensões com o Ocidente. As inesperadas tensões no Irã atrapalharam os planos de Obama de promover um diálogo substantivo com a República Islâmica sobre o programa nuclear do país, que Teerã afirma ser pacífico, mas que, para o Ocidente, visa à fabricação de uma bomba.

O ministro do Interior do Irã acusou nESTA quarta-feira a agência de inteligência dos EUA de ajudar a financiar "desordeiros", aumentando as acusações de envolvimento do Ocidente nas manifestações de rua após a contestada eleição do país. "Reino Unido, América (EUA) e o regime sionista (Israel) estão por trás da recente agitação em Teerã", disse o ministro do Interior, Sadeq Mahsouli, segundo a agência de notícias semioficial Fars. "Muitos dos desordeiros estão em contato com a América, a CIA, a OMK e estão sendo alimentados por seus recursos financeiros", afirmou. A OMK (Organização Mujahideen Khalq) é um grupo iraniano de oposição exilado.