Irã avança com seu trabalho nuclear, diz AIEA

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em um documento confidencial, também notificou o fracasso de sua missão em Teerã nesta semana para tentar obter uma resposta do Irã às acusações de que estaria buscando desenvolver armas nucleares.

O revés nas negociações entre a agência e o governo iraniano aumentou as preocupações de que as crescentes tensões entre o Irã e o Ocidente culminem em um conflito, o que provocou alta no preço do petróleo.

"A Agência continua a ter sérias preocupações relacionadas à dimensão militar do programa nuclear do Irã", disse o órgão com sede em Viena em seu mais recente relatório trimestral sobre as atividades nucleares do Irã.

(Reportagem de Fredrik Dahl)