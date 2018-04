Irã bloqueia dois sites de apoio a candidato reformista

Um político reformista iraniano disse que as autoridades do país bloquearam o acesso a dois websites que defendem a candidatura de Mohammed Khatami à Presidência do país. O ex-presidente já declarou que desafiará o atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, nas eleições de 12 de junho. Isso armou o cenário para um duelo político entre Khatami, um reformista popular, e Ahmadinejad, um linha-dura afinado com a liderança religiosa que controla o país. Khatami havia feito da abertura ao diálogo com o Ocidente uma marca de sua administração. O reformista Majid Ansari disse que, ao bloquear os sites, as autoridades tentavam aumentar a pressão sobre a oposição.