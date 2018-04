Irã busca nova negociação com potências; vago sobre tema nuclear

Teerã fez a oferta em uma carta para a chefe da política externa da UE, Catherine Ashton, obtida pela Reuters na quinta-feira, um dia depois de o Irã anunciar vários avanços em seu conhecimento nuclear e provocar uma alto no preço do petróleo ao sugerir represálias econômicas, no que pode ter sido uma medida para obter vantagem antes de novas negociações.

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, prometeu na quarta-feira não sair do caminho de desenvolvimento nuclear, mas então a televisão estatal anunciou a proposta de novas conversas depois de um intervalo de um ano - sinais misturados, que dificultam adivinhar as intenções de Teerã.

A carta do negociador-chefe iraniano, Saeed Jalili, dizia que ele teria "novas iniciativas", mas não as detalhou. Ele fez uma referência separada para a "questão nuclear do Irã", sem dizer se Teerã estava preparando para negociá-la.

Sua carta era uma resposta a outra enviada por Catherine Ashton em outubro, na qual a chefe da política externa da UE dizia que as grandes potências poderiam se reunir com o Irã em semanas se o país estivesse pronto para "se engajar seriamente em discussões significativas" e encarasse as preocupações sobre sua busca nuclear.

Jalili disse ter recebido bem um comunicado anterior de Ashton respeitando o direito do Irã de usar de forma pacífica a energia nuclear.

"Sem dúvida que, ao se comprometer com essa abordagem, nossas conversas por cooperação, baseadas em princípios passo-a-passo e reciprocidade sobre a questão nuclear do Irã, poderiam ser iniciadas", dizia a carta escrita em inglês e obtida pela Reuters.

"Uma atitude construtiva e positiva em direção às novas iniciativas da República Islâmica do Irã nessa rodada de conversas poderia abrir uma perspectiva positiva sobre nossa negociação", disse Jalili.

"Portanto... proponho a retomada de nossas conversas a fim de tomar medidas fundamentais para a cooperação sustentável no mais curto prazo possível em um local e em uma data mutuamente acordados".

Jalili acrescentou que o diálogo deveria se concentrar "em um espectro de várias questões que podem fornecer terreno para a cooperação construtiva e progressiva".

Sua mensagem lembrava a agenda do Irã em conversas anteriores que foram abandonadas, lançando ideias indefinidas para segurança e cooperação comercial enquanto evita discutir medidas exigidas pelas potências mundiais para garantir que seu programa nuclear seja de natureza pacífica e transparente para a agência atômica da ONU.

Uma porta-voz de Ashton confirmou o recebimento da carta na quarta-feira, dizendo que ela estava sendo avaliada e que Ashton faria consultas com as seis potências sobre uma resposta.