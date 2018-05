Irã corta abastecimento de aeronaves europeias, diz jornal

TEERÃ - O Irã parou de fornecer combustível para as aeronaves europeias como retaliação à recusa da região em abastecer aviões iranianos, disse uma autoridade de Teerã na quarta-feira, segundo o jornal estatal do Irã.

"Numa ação de retaliação, nós paramos de fornecer combustível para as aeronaves europeias," disse o vice-presidente Mohammad Reza Rahimi, relatou o diário.

No ano passado, o presidente dos EUA, Barack Obama, transformou em lei sanções de longo alcance contra o Irã que têm como alvo as importações de combustível do país, punindo qualquer companhia do mundo que exporte gasolina ou outro produto do petróleo refinado para o Irã.

Ainda segundo o jornal de Teerã, aviões iranianos tiveram combustível negado na Alemanha, na Grã-Bretanha e em um país do Golfo Pérsico não nomeado.

O Irã tem sido atingido pelas sanções internacionais por causa de suas atividades de enriquecimento de urânio, que, segundo o Ocidente, são parte de um plano para construir uma bomba nuclear. Teerã nega a acusação.

O Irã é produtor de petróleo bruto e membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Mas o país não tem capacidade de refino para atender suas demandas por causa das sanções internacionais e importa há muito tempo 40 por cento do que precisa de gasolina.