Irã corta serviços de email no dia do aniversário da Revolução

Após baixar uma proibição sobre os jornalistas estrangeiros para não poderem cobrir as manifestações do 31º aniversário da Revolução Islâmica, o governo iraniano cortou o acesso aos serviços do Google nesta quinta-feira, 11, segundo relatos do jornal americano Wall Street Journal e da própria companhia de internet.

Em uma indicação de um possível controle do governo iraniano sobre o uso da internet, o Google relatou uma queda abrupta no tráfego de e-mails no Irã, apesar de nenhum problema ter sido detectado em sua rede. "Sempre que encontramos bloqueios nos nossos serviços, tentamos resolver o problema o mais rápido possível. Infelizmente, algumas vezes não podemos controlar isso", disse a companhia em um comunicado.

Uma reportagem do diário americano Wall Street Journal afirmou que a agência de telecomunicações do Irã havia anunciado "uma suspensão permanente dos serviços de e-mail do Google".

O site de oposição Rahesabz afirmou que milhares de pessoas protestaram contra o governo. Não há relatos independentes da mídia estrangeira sobre essas manifestações, já que os correspondentes estão proibidos de acompanhar eventos do tipo nas ruas do Irã.

Sites como o Twitter e redes de relacionamento social foram usados em larga escala pela oposição iraniana após as eleições de junho, para convocar manifestações e para denunciar supostos abusos das forças policiais.

O governo americano, que na quarta-feira ampliou suas sanções contra o Irã por conta das disputas em relação ao programa nuclear iraniano, disse que qualquer tentativa de restringir a livre circulação de informações no país vai falhar. "Muralhas virtuais não funcionarão no século 21 de maneira melhor do que os muros físicos funcionaram no século 20", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado americano P. J. Crowley.

(Com informações da BBC Brasil e da Associated Press)