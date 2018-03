Irã dará resposta 'devastadora' a qualquer ataque, diz ministro O Irã dará uma resposta "devastadora" a qualquer ataque a seu país, de acordo com declarações atribuídas ao ministro da Defesa neste domingo. Na sexta-feira o jornal norte-americano New York Times citou autoridades dos EUA segundo os quais Israel conduziu no início deste mês um grande exercício militar, aparentemente o ensaio de um bombardeio às instalações nucleares iranianas. O Ministro da Defesa iraniano, Mostafa Mohammad Najjar, declarou que a manobra israelense foi parte de uma "guerra psicológica" contra a república islâmica, segundo a televisão estatal. O Irã jamais buscou o conflito, mas recorrerá a "todos os meios disponíveis" se for atacado: "O Irã reagirá com uma resposta devastadora e sem demora a qualquer medida hostil contra nosso país", teria dito Najjar. Potências ocidentais suspeitam que Teerã esteja buscando desenvolver bombas nucleares. Israel, único país do Oriente Médio que se acredita possuir um arsenal atômico, já descreveu o programa nuclear iraniano como uma ameaça à sua existência. No início deste mês, o ministro dos Transportes israelense, Shaul Mofaz, declarou a um jornal local que um ataque ao Irã parecia "inevitável" dado o aparente fracasso das sanções da ONU para impedir o acesso iraniano à tecnologia para a fabricação de bombas. Teerã, que não reconhece Israel e com frequência prevê seu desaparecimento, diz que seu programa nuclear é pacífico e objetiva a geração de energia. Israel bombardeou um reator iraquiano em 1981 e em setembro passado um ataque aéreo israelense contra a Síria arrasou o que os EUA declararam recentemente ser um reator nuclear incipiente, construído com ajuda norte-coreana. A Síria nega ter erguido tais instalações. Muitos analistas dizem que as instalações nucleares iranianas são muito numerosas, afastadas e fortificadas para Israel dar conta do trabalho sozinho. No sábado o porta-voz iraniano Gholamhossein Elham chamou Israel de "um regime perigoso", mas disse que qualquer ataque israelense contra o Irã seria um "ato impossível". O míssil iraniano Shahab-3, com um alcance de dois mil quilômetros, é capaz de atingir Israel e bases americanas no Golfo Pérsico, disseram autoridades iranianas. (Reportagem de Hasham Kalantari)