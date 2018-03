Irã descarta novamente interromper enriquecimento de urânio Autoridades iranianas descartaram neste sábado qualquer interrupção no enriquecimento de urânio no início de conversas sobre o programa nuclear de Teerã e que, pela primeira vez, contam com a presença de uma grande autoridade da diplomacia norte-americana. "Qualquer tipo de suspensão ou congelamento está fora de cogitação", disse uma autoridade iraniana à Reuters, rejeitando a principal condição estabelecida pelos EUA e outras potências mundiais para a realização de negociações formais para encerrar a longa polêmica sobre o assunto. A importante participação norte-americana no encontro de um dia em Genebra, além de comentários iranianos minimizando a possibilidade de um ataque de Estados Unidos e Israel, aumentaram as esperanças de um acordo e ajudaram a amenizar os preços do petróleo. Mas o otimismo foi abalado com a insistência dos Estados Unidos de que, apesar da presença de seu enviado William Burns, as negociações reais não podem começar antes que o Irã interrompa uma boa parte de seus trabalhos nucleares, uma medida que Teerã tem repetidamente rejeitado. O embaixador do Irã na Suíça afirmou que o país não aceitaria uma interrupção. "Não está na agenda do Irã discutir esse assunto", afirmou Keyvan Imani a repórteres. "Como nosso líder supremo (Aiatolá Ali Khamenei) disse, nosso caminho é muito claro: não abandonaremos nossos direitos." Khamenei afirmou na quarta-feira que o Irã estava pronto para negociar, mas não deu sinais de recuo na questão de interromper as atividades atômicas do país.