Irã descarta trocar programa nuclear por vantagens comerciais O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, acusou os EUA de mentirem conscientemente ao acusar o país de desenvolver armas nucleares, e reiterou a posição de que a República Islâmica não está disposta a abrir mão de seu programa nuclear em troca de benefícios comerciais. Numa cerimônia pelo aniversário da morte de seu antecessor, aiatolá Ruhollah Khomeini, morto em 1989, Khamenei disse que "o Irã não está atrás de armas nucleares, está atrás de usar pacificamente a energia nuclear". "Vamos seguir esse caminho, vamos alcançá-lo", disse ele em discurso pela TV oficial. A recusa do Irã em suspender as atividades de enriquecimento de urânio, que pode servir de base para um programa armamentista, já levou a ONU a impor três pacotes de sanções ao país. Teerã diz que o objetivo do programa nuclear é apenas gerar energia e exportar seus excedentes de gás e petróleo. Khamenei disse que "hoje em dia nenhuma pessoa ou autoridade lógica vai atrás de armas nucleares". "A nação iraniana é contra esse tipo de armas, que não trazem nenhum poder a uma nação, já que não podem ser usadas", afirmou ele à multidão reunida no templo onde Khomeini está sepultado, perto de Teerã. Ele prometeu que o Irã vai se contrapor à "intimidação" dos EUA e disse que os membros do governo Bush "falam como psicopatas". "Às vezes eles fazem ameaça, às vezes dão a ordem para o terror, às vezes pedem ajuda, porque estão desesperados, e às vezes fazem acusações. (...) Eles se batem [contra paredes] que nem loucos." As potências mundiais preparam um novo pacote de estímulos comerciais para tentar convencer o Irã a abrir mão do programa atômico, atualizando uma tentativa feita em 2006, que foi rejeitada. Em Nova York, o embaixador dos EUA na ONU, Zalmay Khalilzad, afirmou que o chefe de política externa da União Européia, Javier Solana, vai dia 14 ao Irã apresentar o pacote. Em Bruxelas, o gabinete de Solana disse que ainda não há data. Diplomatas disseram que o novo pacote aprofunda a oferta de cooperação no campo da energia nuclear civil e amplia as oportunidades de comércio nos setores de aviação civil, energia, tecnologia e agricultura -- desde que Teerã suspenda o enriquecimento. (Reportagem adicional de Mark Heinrich)