Irã detêm 11 supostos terroristas província de Khuzistão

Forças de segurança iranianas detiveram na província de Khuzistão, no sudoeste do Irã, 11 pessoas que supostamente fazem parte de um grupo terrorista, segundo informou neste sábado, 7, o Ministério de Inteligência no Irã. Segundo o escritório do porta-voz ministerial, os detidos são acusados de ter aberto fogo em março contra um comboio de peregrinos que iam visitar antigos campos de batalha da guerra entre Irã e Iraque (1980-1988). Um comunicado do governo iraniano, divulgado pela agência de notícias "Fars", assegura que os 11 detidos são "membros de uma banda terrorista, mercenários e dependentes do estrangeiro", mas não dá mais detalhes. No ataque que os detidos teriam participado, um imame muçulmano (espécie de ministro da religião) morreu e outras sete pessoas ficaram feridas também na província de Khuzistão.