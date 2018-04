Irã detém dois 'falsos' jornalistas estrangeiros, diz agência

"Nós fomos informados que... os dois planejavam entrevistar a família de Sakineh Ashtiani ... Eles entraram no Irã como turistas e realizaram uma entrevista com o filho dela", disse Mohseni-Ejei, de acordo coma Isna.

A notícia da Isna não esclarece qual é a nacionalidade dos dois estrangeiros, mas o site do diário britânico Guardian disse que eles são jornalistas alemães do semanário Bild am Sonntag.

Sakineh Mohammadi Ashtiani foi condenada à morte por adultério, mas as autoridades iranianas suspenderam no início deste mês sua execução por apedrejamento depois de semanas de críticas em todo o mundo.

Ela foi condenada em 2006 e punida com a pena capital no país, que é uma república islâmica. Ashtiani também é acusada de envolvimento no assassinato do marido.

O adultério é o único crime cuja pena é a morte por apedrejamento, de acordo com a Sharia, a lei islâmica, adotada pelo Irã depois da revolução islâmica de 1979.

No Irã, a pena de morte por assassinato é o enforcamento.

(Reportagem de Hossein Jaseb)