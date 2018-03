Irã diz a França que sanções não deterão seus planos nucleares O Irã não desistirá de seu direito à tecnologia nuclear mesmo com a ameaça de novas sanções contra o país, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, em carta ao chanceler francês publicada na segunda-feira por uma agência de notícias. "O Irã não vai deixar que seu direito à energia nuclear seja suprimido...Ferramentas como o Conselho de Segurança (da ONU), sanções econômicas e outras ameaças não podem privar nossa nação e nosso governo de sua decisão", escreveu ele a Bernard Kouchner, segundo carta publicada pela agência iraniana Isna. De acordo com ele, "sanções unilaterais" -- as quais a França defende que a União Européia (UE) adote contra o Irã -- são ilegais e violam as regras da Organização das Nações Unidas. Potências ocidentais decidiram adiar mais penalidades contra o Irã ao menos até novembro para ver se o país coopera com a agência nuclear da ONU a fim de explicar seus objetivos atômicos. Além disso, elas aguardam um relatório da situação preparado pelo chefe da política externa do bloco europeu, Javier Solana. O Ocidente acusa o Irã de buscar a fabricação de armas nucleares, mas Teerã afirma que só quer desenvolver a tecnologia nuclear para fins pacíficos e geração de eletricidade.