Irã diz estar pronto para aderir a consórcio nuclear no golfo O Irã estaria pronto para se unir ao grupo que proveria urânio enriquecido para usuários do Oriente Médio, disse uma autoridade iraniana nesta sexta-feira, após a Arábia Saudita fazer a proposta como uma maneira de acalmar as tensões nucleares entre Teerã e o Ocidente. Mas a autoridade, que disse que a idéia era inicialmente do Irã, não mencionou o próprio programa do país islâmico de enriquecimento de urânio. Líderes iranianos têm se recusado sistematicamente a dar atenção às demandas da Organização das Nações Unidas para interromper seu programa, que é alvo de suspeitas pelo Ocidente, que acredita que o Irã pretenda fabricar bombas nucleares. "O assunto do consórcio é um assunto que a República Islâmica levantou primeiro", disse Mohammad Reza Bagheri, autoridade do Ministério das Relações Exteriores, segundo a agência Isna. "Se os países árabes estão prontos para entrar no consórcio com o Irã, nós ainda dispomos de nossa proposta inicial e estamos prontos para isso." Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Saud al-Faisal, disse à revista Middle East Economic Digest que os países árabes do golfo Pérsico que são aliados dos Estados Unidos estavam dispostos a criar uma entidade que forneça urânio enriquecido para o Irã. "Faremos isso de forma coletiva através de um consórcio que fará a distribuição de acordo com as necessidades, dando para cada usina a quantidade necessária, e garantindo que o urânio enriquecido não seja usado em armas atômicas", disse o príncipe, segundo o site da revista na Internet. Arábia Saudita, Kuweit, Omã, Catar, Barein e Emirados Árabes Unidos estariam ligados a participar do consórcio. (Por Zahra Hosseinian)