Irã diz que 11 reféns foram soltos na Síria e 18 seguem presos

Hossein Amir Abdollahian disse que os sequestradores pretendem pressionar o Irã a abandonar seu apoio ao governo sírio, que há 11 meses reprime com violência uma onda de protestos contra o presidente Bashar al-Assad. O Irã é um dos mais importantes aliados da Síria na região.

"Vamos manter nosso sério apoio ao povo sírio e ao presidente Assad dentro do marco do seu programa de reformas e no combate à intervenção estrangeira e ao terrorismo", disse Abdollahian em entrevista coletiva em Damasco.

Ele não explicou como os 11 reféns iranianos foram soltos.

"Felizmente, os esforços levaram à liberação de 11 iranianos sequestrados, e há continuados esforços para obter a libertação de 11 outros visitantes iranianos que entraram na Síria por terra", afirmou. "Os esforços também estão em andamento para garantir a libertação de sete engenheiros."

No mês passado, rebeldes sírios divulgaram um vídeo mostrando sete homens descritos como soldados iranianos. Não foi possível verificar a autenticidade do vídeo.

(Por Erika Solomon)