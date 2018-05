Irã diz que acusações dos EUA sobre Iraque não são verdadeiras O Irã rebateu na quarta-feira as acusações feitas pelos Estados Unidos de que o país estaria fomentando a instabilidade do Iraque. A declaração apareceu um dia depois de o presidente norte-americano, George W. Bush, ter afirmado que as ambições nucleares dos iranianos colocavam o Oriente Médio "sob a sombra de um holocausto atômico". Questionado sobre as acusações dos EUA, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse à Reuters: "elas não são verdadeiras". Os dois países, antigos rivais, encontram-se imersos em um impasse devido ao polêmico programa nuclear do Irã, programa esse que, segundo o Ocidente, teria por objetivo desenvolver armas atômicas. O país islâmico, no entanto, afirma que seu programa é pacífico. Os norte-americanos e os iranianos também se acusam mutuamente pela violência no Iraque. Em mais um sinal da crescente tensão, forças dos EUA presentes no Iraque disseram ter detido oito iranianos durante a noite e ter apreendido uma mala cheia de dinheiro no hotel em que estavam, na região central de Bagdá. Os oito, no entanto, acabaram sendo libertados depois da realização de consultas junto ao governo iraquiano. O Ministério das Relações Exteriores do Irã reagiu com indignação ao incidente ocorrido na capital iraquiana, convocando o representante suíço encarregado de representar os interesses dos EUA no território iraniano. Na convocação, o Irã manifestou "sua profunda objeção" ao ocorrido, afirmou um canal público de TV do país. Um porta-voz do primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, disse que os homens eram membros de uma delegação iraniana convidada pelo Ministério da Eletricidade para discutir a construção de uma nova usina de força. Autoridades norte-americanas costumam acusar o Irã de fornecer armas para insurgentes presentes no Iraque. Mas, no discurso de terça-feira, Bush adotou uma postura ainda mais radical, acusando o governo iraniano de ter ligações com a Al Qaeda.