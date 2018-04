Irã diz que agredirá nações usadas para ataques contra o país

"Qualquer ponto usado pelo inimigo para operações hostis contra o Irã estará sujeito à retaliação pelas nossas forças armadas", afirmou Hossein Salami.

A Guarda Revolucionária começou exercícios terrestres de dois dias no sábado, como uma demonstração de seu poderio militar num momento de aumento da tensão entre Teerã e o Ocidente sobre o polêmico programa nuclear iraniano.

Os Estados Unidos e Israel, inimigos declarados do Irã, não descartam um ataque militar a Teerã se a diplomacia falhar em resolver o impasse nuclear. O Irã afirma que seu programa é pacífico e não tem o objetivo de desenvolver armas.

Os seis aliados dos norte-americanos no Golfo Árabe no Conselho de Cooperação do Golfo têm afirmado que não permitirão que seus territórios sejam usados para ataques ao Irã.