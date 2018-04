"Haverá conversações, mas ainda não se decidiu o local ou a data", afirmou Abolfazl Zohrevand, assessor do chefe de negociações do Irã, Saeed Jalili, à Reuters, no fim de dois dias de negociações em Istanbul entre as potências mundiais e o Irã.

A chefe de Política Externa da União Europeia, Catherine Ashton, se disse "desapontada" com a postura do Irã durante as negociações.

(Por Parisa Hafezi)