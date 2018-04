Irã diz que está pronto para diálogo justo com os EUA

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse nesta terça-feira, 10, que seu país está disposto ao diálogo com os Estados Unidos, mas em condições de "igualdade e de respeito mútuo". O líder iraniano fez estas declarações, em Teerã, diante de dezenas de milhares de pessoas, por ocasião da comemoração dos 30 anos da vitória da Revolução Islâmica e horas depois que o presidente dos EUA, Barack Obama, expressasse seu desejo de manter um diálogo direto com o Irã. Veja também: Obama diz que EUA buscarão diálogo com o governo do Irã Durante sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo, Obama afirmou que é possível manter uma "relação de respeito mútuo" com o Irã e que nos próximos meses serão buscadas "aberturas" para uma tentativa de diálogo direto, embora tenha lembrado que "houve muita desconfiança ao longo dos anos" e que, portanto, isso não "vai ocorrer da noite para o dia". O presidente afirmou que os EUA firmarão "uma série de objetivos nessas conversas", entre eles, deixar claro ao Irã que suas aspirações nucleares podem criar uma corrida de armamento atômico na região. "O novo presidente americano anunciou que quer promover a mudança e seguir o curso do diálogo". "Está claro que a real mudança deve ser essencial e não tática", afirmou Ahmadinejad, acrescentando que "a nação iraniana está pronta para conversas, mas conversas em uma atmosfera de respeito mútuo". O presidente falou durante as comemorações da Revolução de 1979, ano em que Teerã e os EUA romperam relações diplomáticas após a tomada da Embaixada americana. Milhões de iranianos celebram por todo o país o 30º aniversário da Revolução Islâmica, que, com o aiatolá Ruhola Jomeini à frente, derrubou o último xá da Pérsia, Mohamad Reza Pahlevi. Além de Teerã, onde dezenas de milhares de pessoas desfilam já pelas ruas da capital, os atos de comemoração acontecem em outros muitos pontos do país. As celebrações começaram no último dia 1º, em lembrança do retorno de Khomeini do exílio, uma histórica viagem que simboliza como poucas a vitória da Revolução Islâmica em 1979 e lembra os agitados dias que marcaram o fim do reinado do xá.