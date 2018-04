Irã diz que EUA 'devem ser educados' se quiserem diálogo

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse nesta quinta-feira, 5, que "os governos que quiserem dialogar com o Irã devem ser educados se quiserem ser escutados", em clara alusão aos EUA, que o acusa de disfarçar um programa de armas nucleares e cujo presidente, Barack Obama, declarou querer abrir diálogo. Veja também: Equipe de Obama tem contato com Irã desde antes da eleição Irã está a apenas alguns anos de bomba, diz ministro inglês "Os iranianos são um povo lógico. Se alguém quiser falar de maneira lógica, que o faça. Escutaremos e daremos as boas-vindas a quem oferecer uma 'solução aos problemas mundiais'", disse Ahmadinejad. "Mas os países que acusam devem aprender a falar corretamente e a serem educados, porque assim o culto e amante da paz povo iraniano os escutará. Sua era acabou", disse, segundo a agência de notícias local Fars. As declarações de Ahmadinejad se inscrevem no debate político iraniana sobre a possível abertura de diálogo com os EUA, país com o qual Irã não tem laços diplomáticos desde 1980, quando, após a vitória da Revolução Islâmica, iranianos invadiram a Embaixada dos EUA e mantiveram 52 americanos como reféns, por 444 dias. Enquanto reformistas e conservadores moderados apostam em abrir essa via, os mais conservadores resistem a qualquer mudança.