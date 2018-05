Irã diz que EUA estão tentando prejudicar negociações atômicas O Irã acusou os Estados Unidos no domingo de tentar arruinar suas negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que têm como objetivo resolver uma disputa sobre os planos atômicos de Teerã. O Irã e a AIEA realizaram dois dias de negociações na semana passada sobre um plano para haver mais transparência. Uma autoridade da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) descreveu o acordo como um "marco", mas os EUA afirmam que ele tem "limitações reais". "Não havia mais nada que pudesse ser esperado da América do Norte... A direção (das negociações) entre o Irã e a agência teve sucesso, outros países comemoraram também. Os norte-americanos estão se esforçando para prejudicar essa tradição", disse o porta-voz do ministro das Relações Exteriores, Mohammad Ali Hosseini. Ele afirmou que a ameaça dos EUA de classificar a Guarda Revolucionária do Irã como grupo terrorista internacional, medida que permitiria aos norte-americanos atacar as finanças do grupo, é uma manobra política antes da divulgação do relatório da AIEA, nesta semana. Esse relatório dará detalhes sobre o plano que tem o objetivo de afastar as suspeitas em relação às atividades nucleares do Irã, que Teerã insiste ter apenas objetivos pacíficos enquanto os EUA afirmam ser direcionado para a produção de bombas.