Irã diz que fez avanço nuclear à véspera de negociação O Irã anunciou o que chamou de importante passo adiante no seu programa nuclear no domingo, mostrando que está determinado a fazê-lo avançar apenas um dia antes do início de negociações em Genebra com as potências mundiais, que temem que Teerã pode estar tentando criar bombas atômicas.