Irã diz que Israel não tem capacidade para atacá-lo

O Governo do Irã considera que Israel não tem capacidade para lançar um ataque contra seu país "nem contra nenhum outro", disse neste sábado, 12, o porta-voz do Executivo iraniano, Gholam-Hossein Elham. "A força preventiva da República Islâmica impede as forças estrangeiras de qualquer tipo de invasão", afirmou Elham, em entrevista coletiva divulgada pela agência pública iraniana de notícias Irna. O porta-voz do Governo iraniano acrescentou que "os atos militares também não vão salvar o regime sionista de seus problemas que tem". "A crise interna do regime sionista se deve a seu caráter terrorista e invasor, assim como à falta de legalidade", acrescentou Elham, que acha que Israel "está desmoronando internamente". Elham se refere, assim, aos problemas do atual primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, que foi interrogado ontem pela terceira ve, pela União Nacional de Fraude da Polícia, em relação a sua suposta participação em um caso de suborno que foi estendido a outro de fraude. O porta-voz iraniano se referiu ao conflito nuclear e disse que a posição do Irã a respeito de sua disposição para um diálogo justo não mudou. "Continuamos dispostos a dialogar em condições justas", disse o porta-voz iraniano, que advertiu que, se as potências ocidentais pretenderem sair do caminho do diálogo, "quem sairá prejudicado não será a República Islâmica do Irã".