Irã diz que manterá programa nuclear O Irã dará prosseguimento a seu programa nuclear, afirmou na quarta-feira a maior autoridade do país, o líder supremo aiatolá Ali Khamenei, pouco antes de expirar um prazo dado por potências mundiais para que o governo iraniano respondesse a uma proposta. Potências ocidentais concederam ao Irã duas semanas de prazo, a contar do dia 19 de julho, antes de retirar da mesa uma proposta de suspender a adoção de novas sanções via Organização das Nações Unidas (ONU) se o país deixasse de ampliar seu programa. Isso sugeriria que o prazo final esgota-se no sábado, apesar de a Rússia, uma das seis potências envolvidas no processo, ter sido contrária à fixação de uma data-limite. O ministro italiano das Relações Exteriores, Franco Frattini, disse que, se o Irã prosseguir com suas atividades, deverá haver uma "resposta imediata, firme e incisiva" da parte dos países europeus. "Estou muito desapontado com o último comentário feito pelo senhor Khamenei sobre a intenção deles de continuar, sob qualquer hipótese, com o programa nuclear de enriquecimento de urânio", afirmou. Segundo uma rádio iraniana, o líder supremo disse que o Ocidente desejava impedir o Irã de dominar a tecnologia nuclear com a qual pretende gerar eletricidade. "A nação iraniana, ao aprofundar a útil experiência e as vantagens de 30 anos de resistência, não presta nenhuma atenção a tais declarações e prosseguirá em seu caminho", afirmou Khamenei, que possui a palavra final em todas as questões de Estado. Países do Ocidente acusam o Irã de tentar desenvolver bombas atômicas sob o disfarce de um programa civil de energia. O país islâmico, o quarto maior produtor de petróleo do mundo, rebate as acusações. A idéia do congelamento visa fazer com que as negociações complementares iniciem-se, apesar de as negociações oficiais sobre um pacote de incentivos oferecido ao Irã para convencê-lo a abrir mão do enriquecimento de urânio somente começariam quando o país suspendesse seu programa. O governo iraniano rejeitou a sugestão no passado e não deu sinais, até agora, de que está pronto para adotar qualquer tipo de congelamento. Um importante diplomata disse que a União Européia (UE) havia concordado em ampliar as sanções da ONU contra o Irã, mandando que instituições financeiras impusessem "restrições" aos créditos de exportação e permitindo que seus navios inspecionassem todos as embarcações com destino ao Irã. No entanto, a UE somente adotará as medidas necessárias para implementar o último pacote de sanções da ONU na próxima semana, depois de esgotado o prazo de duas semanas. "A Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e a Itália desejam ser enérgicas e ir além da 1.803 (número da resolução do Conselho de Segurança da ONU), implementando aquilo de que tiverem de abrir mão diante da Rússia e da China para ver a resolução aprovada no Conselho de Segurança", afirmou o diplomata. (Reportagem adicional de Yves Clarisse em Bruxelas e Redação de Londres)