Irã diz que mudança no governo Obama seria 'boa notícia' Uma mudança na política internacional dos EUA no governo do presidente norte-americano Barack Obama seria "uma notícia boa", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã na quarta-feira. "Vimos de forma positiva o slogan que Obama usou nas eleições. O mundo realmente mudou", disse o ministro Manouchehr Mottaki, em uma coletiva de imprensa durante uma visita ao Iraque. "Caso o governo americano queira se manter no ritmo da mudança, isto será uma notícia boa." Os comentários de Mottaki são os mais recentes de uma série de declarações feitas por líderes iranianos, indicando um alívio nas tensões com os Estados Unidos, seu arqui-inimigo há quase 30 anos. "Achamos que essas mudanças vão dar boas oportunidades ao governo americano em suas relações com os países do mundo", disse Mottaki. "Como diplomatas, estamos destinados a ser otimistas e desejamos que isto se torne realidade." Obama disse que está disposto a dar início a conversas diretas com o Irã, acusado pelos Estados Unidos e seus aliados de apoiar o terrorismo, interferir no Iraque e querer fabricar armas nucleares. O Irã nega todas as acusações. Na terça-feira, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse estar pronto para conversar com os EUA "em uma atmosfera justa, com respeito mútuo".