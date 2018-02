Irã diz que pode suspender enriquecimento de urânio a 20%

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou nesta terça-feira, 16, que seu país pode suspender o enriquecimento de urânio a 20%. Ahmadinejad disse que isso pode ocorrer se Teerã receber combustível nuclear do exterior.

Veja também:

Netanyahu pede sanções 'paralisantes' contra o Irã

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Presidente iraniano diz que reagiria a quaisquer novas sanções

O urânio enriquecido a 20% é usado em um reator de pesquisas. Vários países, entre eles Estados Unidos e Israel, temem que o Irã tenha também um programa nuclear secreto para produzir armas. O governo iraniano, porém, garante ter apenas fins pacíficos.

A produção de armas nucleares requer urânio enriquecido a níveis acima de 90%. Ahmadinejad chegou a dizer, na semana passada, que o país teria capacidade para enriquecer urânio a 80%, mas reafirmou o caráter pacífico do programa nuclear iraniano.

Ahmadinejad afirmou também, nesta terça-feira, que seu país está instalando mais centrífugas avançadas em seu principal complexo de enriquecimento de urânio. O anúncio certamente gerará mais preocupação internacional sobre o programa nuclear iraniano.

França, EUA e Rússia enviaram uma carta à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta terça-feira. No comunicado, as potências notam que o anúncio recente do Irã sobre enriquecer urânio a porcentagens maiores "gera preocupações sobre suas intenções nucleares". Com informações da Dow Jones.