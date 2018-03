Irã diz que respondeu acusações nucleares 'e caso encerrado' O Irã afirmou na quinta-feira ter fornecido aos investigadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) mais de 200 páginas com respostas a perguntas sobre relatórios de serviços de inteligência dando conta de que o país pesquisou secretamente formas de fabricar bombas nucleares e declarou o assunto "encerrado". No entanto, o enviado do país junto à AIEA (uma entidade ligada à Organização das Nações Unidas, ONU) disse que o governo iraniano atenderia a qualquer pedido de esclarecimento depois de o chefe da agência ter exigido "uma divulgação completa de informações", um apelo confirmado pelo Quadro de Diretores da AIEA em encontro realizado nesta semana. "Nós fornecemos mais de 200 páginas de explicações e documentos para a agência no dia 23 de maio. Não deixamos nenhuma pergunta por ser respondida. Cumprimos nossa obrigação. Esse assunto está encerrado", disse Ali Ashgar Soltanieh, o embaixador iraniano junto à AIEA, após o encerramento de um encontro que durou quatro dias. A repórteres, porém, Soltanieh afirmou: "Alguns deles (dos documentos) estão sendo avaliados e analisados pela agência. Se eles tiverem qualquer dúvida, nós as responderemos. Continuaremos com os esforços para esclarecer as ambiguidades. Essa é a nossa política". Potências ocidentais suspeitam que o Irã pretende desenvolver bombas atômicas. O país, rico em petróleo, afirma que seu programa nuclear visa apenas a geração de eletricidade de forma a permitir-lhe ampliar o volume de combustível exportado. No entanto, o Irã encontra-se sob sanções da ONU por ter escondido seu programa nuclear da AIEA antes, por não ter aceitado ampliar o poder dos inspetores da agência dentro de seu território e por recusar-se a suspender o enriquecimento de urânio em troca de alguns benefícios. A AIEA vem pressionando o país islâmico a fim de obter respostas para as acusações, feitas principalmente por serviços de inteligência ocidentais, de que o Irã pesquisou secretamente formas de desenvolver armas nucleares. O país considerou infundadas, fraudadas e irrelevantes essas acusações, fornecidas principalmente pelos EUA. As autoridades da AIEA, porém, dizem que o Irã ainda precisa corroborar suas alegações com provas convincentes. Um relatório da agência do dia 26 de maio disse que o Irã parecia estar escondendo informações necessárias para explicar os indícios ligando entre si os programas de enriquecimento de urânio, de testes com explosivos potentes e de modificações no bico de um míssil para adaptá-lo a uma ogiva nuclear. Soltanieh escarneceu da documentação, grande parte dela obtida de um laptop tirado do país por um desertor iraniano. Segundo o embaixador, os documentos careciam da designação "secretos" e não apresentavam o cabeçalho oficial do Ministério da Defesa do Irã. "É possível imaginar qualquer país realizando atividades militares com material nuclear sem classificar a documentação de confidencial ou altamente secreta?", perguntou. O embaixador reafirmou a promessa do Irã de nunca abandonar seu direito a dominar a tecnologia nuclear, mas também disse que o programa continuaria a ser monitorado pela AIEA, que, na opinião dele, teria desacreditado as suspeitas de que os iranianos tentassem desenvolver armas atômicas. Gregory Schulte, embaixador norte-americano junto à agência, mostrou-se pouco esperançoso de que haja qualquer avanço a respeito da questão neste ano. "Independente de quem assuma a Presidência dos EUA no próximo dia 21 de janeiro, essa pessoa enfrentará esse problema", afirmou. (Reportagem de Mark Heinrich, em Viena)