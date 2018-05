Irã diz que Rússia está comprometida com usina nuclear O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse nesta terça-feira acreditar que a Rússia está comprometida em terminar seu trabalho, como combinado, na primeira usina nuclear da República Islâmica, um projeto polêmico em meio à controvérsia envolvendo o programa atômico de Teerã. Sob o plano mais recente, a usina no sudoeste do Irã deveria começar suas operações em setembro de 2007, mas uma subempreiteira russa disse que não há chance de isso acontecer antes do outono (local) de 2008. "Quando (o presidente russo Vladimir) Putin me viu... ele disse que finalizaria a planta de Bushehr de acordo com o plano. Acho que Putin e o governo russo estão comprometidos com isso", disse Ahmadinejad em uma coletiva de imprensa. "Eu não estou preocupado quanto a isso". Ambos os líderes encontraram-se em Bishkek neste mês. Autoridades russas disseram que atrasos na construção da usina devem-se a pagamentos não realizados no valor de milhões de dólares, e não por questões políticas. Teerã insiste ter feito os devidos pagamentos e que Moscou está sob pressão do Ocidente. Os Estados Unidos e alguns países europeus acusam o Irã de tentar desenvolver bombas atômicas sob o disfarce de um programa pacífico. Teerã nega e diz que apenas deseja tecnologia para gerar eletricidade. Moscou, por sua vez, diz que não há provas de que o país islâmico tenha a capacidade de produzir armas nucleares. A Rússia defendeu, nesta terça-feira, sua cooperação nuclear com o Irã, dizendo estar em conversas com Teerã sobre seu programa nuclear e ajudando a mantê-lo sob exame minucioso da Agência Internacional de Energia Atômica.